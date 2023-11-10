Индия и США призвали "Талибан" уважать права всех афганцев и не поддерживать терроризм

Они сослались на резолюцию ООН, которая требует не использовать территорию Афганистана для обучения и укрытия террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нью-Дели и Вашингтон призвали радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) не допускать использования территории Афганистана для угрозы безопасности других стран и уважать права всех афганцев, включая женщин и детей. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи в рамках министерского диалога в формате "2+2", в котором приняли участие главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Министры призвали "Талибан" придерживаться своих обязательств не допускать использования какой-либо группой или отдельными лицами территории Афганистана для угрозы безопасности любой страны", - отмечено в документе.

Участники встречи сослались на резолюцию 2593 СБ ООН, которая требует, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на какую-либо страну, для укрытия или обучения террористов, а также для планирования или финансирования террористических атак.

"Министры призвали "Талибан" уважать права всех афганцев, включая женщин, детей и меньшинств, а также поддерживать свободу передвижения. Они подчеркнули важность беспрепятственного доступа для доставки гуманитарной помощи и подтвердили готовность провести консультации по Афганистану, чтобы способствовать инклюзивному и мирному будущему для всех афганцев", - указывается в заявлении.