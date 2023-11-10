В Газе в результате удара по госпиталю "Аль-Кудс" погиб человек

Еще 20 получили ранения

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о ранении 20 человек и гибели одного в результате израильского удара по району госпиталя "Аль-Кудс" в секторе Газа.

"Один человек погиб и 20 ранены в результате израильского удара в районе Иерусалимского госпиталя ["Аль-Кудс"], - говорится в опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении организации. - Большинство пострадавших - дети, двое из них находятся в критическом состоянии".

Ранее армия Израиля сообщила, что с начала боевых действий военные атаковали более 15 тыс. объектов в секторе Газа.