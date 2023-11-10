10 ноября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

В Газе в результате удара по госпиталю "Аль-Кудс" погиб человек

Еще 20 получили ранения

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о ранении 20 человек и гибели одного в результате израильского удара по району госпиталя "Аль-Кудс" в секторе Газа.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Один человек погиб и 20 ранены в результате израильского удара в районе Иерусалимского госпиталя ["Аль-Кудс"], - говорится в опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении организации. - Большинство пострадавших - дети, двое из них находятся в критическом состоянии".

Ранее армия Израиля сообщила, что с начала боевых действий военные атаковали более 15 тыс. объектов в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация