На юге Ливана здание больницы попало под огонь артиллерии

Работающий на скорой помощи врач получил ранение

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии подвергла обстрелу пограничные районы Ливана, несколько снарядов было выпущено по территории больницы в поселке Мейс-эль-Джебель. Об этом сообщил телеканалу LBC ее директор Хусейн Ясин.

"Нанесен ущерб приемному отделению, помещения повреждены в результате израильской бомбардировки, - сказал он. - Врач, работающий на скорой помощи, получил ранение".

Министерство здравоохранения республики осудило нападение на государственную больницу на юге Ливана. "Атаки на медицинские учреждения и их работников представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и ставят под угрозу жизни пациентов, невинных людей", - подчеркивается в заявлении Минздрава.

В нем указывается, что один из снарядов, попавший в главный корпус, не разорвался. "Если бы это произошло, то были бы жертвы среди персонала и больных, находящихся на лечении", - говорится в заявлении ведомства.

"Ливан требует от ООН и Международного комитета Красного Креста обеспечить защиту медучреждений и их работников, а также гарантировать, что подобные агрессивные действия не повторятся", - отмечается в документе.