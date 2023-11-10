10 ноября, 14:54
Палестино-израильский конфликт

На юге Ливана здание больницы попало под огонь артиллерии

Работающий на скорой помощи врач получил ранение

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии подвергла обстрелу пограничные районы Ливана, несколько снарядов было выпущено по территории больницы в поселке Мейс-эль-Джебель. Об этом сообщил телеканалу LBC ее директор Хусейн Ясин.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Нанесен ущерб приемному отделению, помещения повреждены в результате израильской бомбардировки, - сказал он. - Врач, работающий на скорой помощи, получил ранение".

Министерство здравоохранения республики осудило нападение на государственную больницу на юге Ливана. "Атаки на медицинские учреждения и их работников представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и ставят под угрозу жизни пациентов, невинных людей", - подчеркивается в заявлении Минздрава.

В нем указывается, что один из снарядов, попавший в главный корпус, не разорвался. "Если бы это произошло, то были бы жертвы среди персонала и больных, находящихся на лечении", - говорится в заявлении ведомства.

"Ливан требует от ООН и Международного комитета Красного Креста обеспечить защиту медучреждений и их работников, а также гарантировать, что подобные агрессивные действия не повторятся", - отмечается в документе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация