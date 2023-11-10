10 ноября, 14:50,
обновлено 10 ноября, 15:18

Пашинян: мир с Азербайджаном согласован на 70%, если Баку подтвердит договоренности

По словам премьер-министра Армении, речь идет прежде всего о подтверждении территориальной целостности страны

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать согласованным на 70%, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Парижском форуме мира.

"Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано", - сказал он.

Пашинян пояснил, что речь идет прежде всего о подтверждении территориальной целостности Армении. Он напомнил, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности о принципах мирного соглашения во время переговоров в Брюсселе, и эти соглашения были зафиксированы в заявлениях главы Европейского совета Шарля Мишеля после трехсторонних встреч 14 мая и 15 июля 2023 года. Пашинян подчеркнул, что эти принципы поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Гранаде в сентябре, которая прошла с участием армянского премьера и в которой отказался принять участие азербайджанский президент. "Если Азербайджан не откажется от этих принципов, это значит, что подписание мирного соглашения в предстоящие месяцы становится очень реалистичным", - сказал он.

Пашинян напомнил согласованные принципы мирного соглашения. Речь идет, во-первых, о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга на основе того, что территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана - 86 600 кв. км. Во-вторых, по его словам, политической основой для делимитации, а затем и демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о принципах и целях СНГ. В-третьих, продолжил премьер, открытие коммуникаций в регионе должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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