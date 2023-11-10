Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

По словам генсека альянса, победа РФ "на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО"

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Победа России в конфликте на Украине - это опасность для НАТО, которая сделает альянс более уязвимым. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, победа РФ "на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО". Это "сделает НАТО уязвимой", убежден генсек.

"Я верю, что мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее на поле боя и за столом переговоров. Я уверен, что поддержка должна продолжаться, поскольку это в наших интересах. Наша [военная] поддержка Украины должна приблизить долгосрочное и справедливое разрешение кризиса", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о рисках снижения объемов помощи Украине по мере затягивания конфликта.

Пресс-конференция Столтенберга в Берлине оказалась необычно короткой, поскольку журналисты задали генсеку НАТО только один вопрос про снижение западной военной помощи Киеву. Несмотря на призывы модератора, больше вопросов у немецких журналистов к Столтенбергу не было.