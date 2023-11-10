Депутат Бундестага заявила о случаях злоупотребления украинцами льготами в ФРГ

По словам Сары Вагенкнехт, "тот, кто не имеет права на убежище, должен получать минимальное пособие"

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт утверждает, что ей известно о случаях злоупотребления украинскими беженцами предоставляемыми в Германии социальными льготами.

"Если украинцы возвращаются на родину, фактически там живут и прибывают сюда лишь затем, чтобы получить пособия, то тогда возникают серьезные вопросы", - сказала депутат в интервью телеканалам RTL и NTV. "Я знаю конкретные случаи. В моем родном городе для украинских беженцев снимаются целые дома, и соседи удивляются, что там никого нет", - заявила Вагенкнехт. В то же время она отметила, что не намерена в данном случае обобщать.

Политик выступила за сокращение выплат тем просителям убежища, заявки которых отклонили. "Тот, кто не имеет права на убежище, должен получать минимальное пособие", - сказала она. По ее мнению, Германия должна направить сигнал: "Мы больше не справимся с этим [наплывом мигрантов]".

В конце октября Вагенкнехт сообщила, что выходит из Левой партии и создает свою собственную политическую силу, она будет зарегистрирована в начале следующего года. Депутат неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине.

Примерно год назад председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц посетовал на "социальный туризм" со стороны украинских мигрантов, но позже заявил, что речь об отдельных случаях. Германия приняла около 1 млн беженцев с Украины.