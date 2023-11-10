Подоляк считает, что ВСУ следует скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации

Советник главы офиса президента Украины признал, что контрнаступление спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинским войскам необходимо пересмотреть тактику и стратегию. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, признав, что контрнаступление спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов.

"У нас на 2024 год, ну, и на конец 2023-го совершенно четкое понимание, что нужно. Первое: несколько скорректировать тактику. <...> Несколько скорректировать стратегию с учетом доминантных преимуществ, которые есть у России", - сказал Подоляк в интервью украинской службе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он признал, что результаты пятимесячных усилий ВСУ далеки от ожидаемых. При этом, по словам Подоляка, "наступательные операции на ряде направлений не завершены".

В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью журналу The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и на данный момент украинские войска не смогут добиться глубокого прорыва. По его словам, позиционный конфликт на истощение опасен, так как может затянуться на годы и измотать украинское государство.

Это интервью спровоцировало резкие комментарии в Киеве, а также вызвало серьезный резонанс среди партнеров Украины. Некоторые аналитики считают, что Залужный таким образом хотел надавить на Запад, чтобы там приняли решение о выделении Украине более современного оружия, однако эффект мог получиться противоположным. Как отмечала газета The New York Times, теперь в администрации президента США опасаются, что эти высказывания могут помешать убедить республиканцев в Конгрессе в необходимости поддержать оказание дальнейшей финансовой помощи Киеву.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, несмотря на значительные потери, ВСУ не смогли достичь каких-либо тактически значимых успехов. 15 октября президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявленное украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках.