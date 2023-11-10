10 ноября, 19:41

Моди провел встречу с госсекретарем и министром обороны США

Энтони Блинкен и Ллойд Остин находятся в Нью-Дели, где они приняли участие в консультациях в формате "2+2" со своими индийскими коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и американским министром обороны Ллойдом Остином. Об этом глава правительства республики сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

Блинкен и Остин находятся в пятницу в Нью-Дели, где они приняли участие в консультациях в формате "2+2" со своими индийскими коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом. Последние также присутствовали на встрече американских коллег с Моди.

"Рад принять госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина. Формат "2+2" является ключевым фактором для дальнейшего укрепления глобального стратегического партнерства Индии и США. Наша общая вера в демократию, плюрализм и верховенство права лежат в основе нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах. Индийско-американское партнерство - это и в самом деле сила, действующая во благо всего мира", - написал Моди. 

Теги:
СШАИндияМоди, НарендраБлинкен, ЭнтониОстин, Ллойд
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