ХАМАС потребовал давления арабских и исламских стран на США для урегулирования в Газе

Член руководства палестинского движения Басем Наи подчеркнул, что президента США Джо Байдена считают "ответственным за убийство больных, раненых и детей"

РАБАТ, 10 ноября. /ТАСС/. Арабские и исламские страны должны оказать давление на США, чтобы добиться "прекращения агрессии" Израиля в секторе Газа. Об этом заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

"Мы призываем арабские и исламские страны оказать давление на Вашингтон с целью прекращения [израильской] агрессии [в секторе Газа] и открытия контрольно-пропускных пунктов", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы считаем оккупанта (то есть Израиль - прим. ТАСС) и администрацию [президента США Джо] Байдена ответственными за убийство больных, раненых и детей", - подчеркнул Наим.

11 ноября в Эр-Рияде состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств, посвященный ситуации на Ближнем Востоке.