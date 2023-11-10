10 ноября, 15:42

Пашинян рассказал о надежде на скорое подписание мира с Азербайджаном

Премьер Армении ранее подверг критике действия Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре и обвинил Баку в высказываниях, направленных против Еревана

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сохраняет надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшие месяцы, несмотря на сложности в отношениях с Баку.

В выступлении на Парижском форуме мира, которое транслировалось в YouTube, Пашинян подверг критике действия Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре и обвинил Баку в высказываниях, направленных против Армении. "Однако это не поколебало нашей приверженности мирной повестке дня, и мы надеемся подписать мирное соглашение с Азербайджаном в предстоящие месяцы на основе трех принципов, согласованных на переговорах, проведенных в Брюсселе", - сказал он.

Пашинян уточнил, что речь идет о признании Азербайджаном территориальной целостности Армении, проведении делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года о создании СНГ, а также об открытии коммуникаций в регионе на основе принципов суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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