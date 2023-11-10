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Палестино-израильский конфликт

Макрон призвал спонсировать страны Ближнего Востока

Президент Франции заявил, что необходимо не допустить их войны с Израилем

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько "уязвимых" стран Ближнего Востока следует обеспечить устойчивой международной финансовой поддержкой, чтобы не позволить им втянуться в конфликт между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии Форума мира в Париже.

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"Все взаимосвязано, - заявил президент. - Сегодня у нас есть очень уязвимые страны, которые, если мы не поможем им посредством международной солидарности, будут втянуты в продолжающийся конфликт [на Ближнем Востоке]".

В этом контексте он назвал критически важной работу Международного валютного фонда в Египте и Иордании - в случае последней МВФ одобрил в четверг предоставление расширенного финансирования на четыре года в размере $1,2 млрд. Кроме того, в контексте продолжающегося конфликта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева упомянула возможность увеличения размеров финансовой поддержки Египту. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтМакрон, Эмманюэль
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