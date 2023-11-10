10 ноября, 15:49
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США продолжат договариваться с Израилем о минимизации ущерба гражданским

Госсекретарь США подчеркнул, что "для минимизации ущерба мирным палестинцам должно и может быть сделано большее"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают договариваться с израильскими властями о конкретных шагах по минимизации ущерба мирным палестинцам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами в Нью-Дели.

"Мы хотим делать все возможное для предотвращения ущерба [гражданским] и предоставления им максимальной помощи, - сказал Блинкен. - Поэтому мы продолжим обсуждать с Израилем конкретные шаги по достижению этих целей. Госсекретарь США подчеркнул, что "для минимизации ущерба мирным палестинцам должно и может быть сделано большее".

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие страдали в течение последних недель", - подытожил Блинкен. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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