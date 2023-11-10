На Украине намерены сохранить единый новостной телемарафон

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что украинские власти будут обсуждать этот вопрос, так как он входит в число шагов, которые Украина должна пройти для сближения с ЕС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские власти не намерены прекращать вещание единого новостного телемарафона на ведущих каналах страны, несмотря на рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) о восстановлении плюрализма в сфере средств массовой информации. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Я пока не вижу оснований для того, что мы должны завершать [телевизионный новостной] марафон как один из инструментов", - сказал Подоляк, комментируя рекомендации ЕК.

В то же время Подоляк отметил, что украинские власти будут обсуждать этот вопрос, так как он входит в число следующих шагов, которые должна пройти Украина для сближения с ЕС.

В отчете ЕК по выполнению Украиной условий для начала переговоров о вступлении в ЕС говорится, что украинские власти должны в будущем году разработать дорожную карту по восстановлению плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта. В отчете отмечается, что весной 2022 года власти Украины запустили телемарафон "Единые новости" и отключили от цифрового эфирного вещания три оппозиционных телеканала. При этом в отчете ЕК говорится, что она ожидает восстановления плюрализма в СМИ Украины после окончания боевых действий в стране.

Согласно опубликованным в конце октября данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на Украине наблюдается снижение доверия к телемарафону "Единые новости". По сравнению с показателем мая 2022 года в октябре 2023 года число украинцев, доверяющих телемарафону, снизилось с 69% до 48%, а число тех, кто ему не доверяет, увеличилось с 12% до 39%. Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября 2023 методом телефонных интервью с использованием компьютера с участием 2 007 респондентов, погрешность составляет от 1,1% до 2,4%.