10 ноября, 15:57,
обновлено 10 ноября, 16:33
Палестино-израильский конфликт

Богданов сообщил, что работа КПП "Рафах" была заблокирована 10 ноября

По словам замглавы МИД РФ, эвакуация российских граждан через КПП займет не более трех дней

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работа контрольно-пропускного пункта "Рафах" была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

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"Проблема возникла", - подтвердил он в ответ на вопрос ТАСС о том, действительно ли работа КПП "Рафах" была заблокирована сегодня. "Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами, - сказал Богданов. - Проблема сейчас решается".

По его словам, эвакуация российских граждан через КПП "Рафах", расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней. 

"Я думаю, что это три дня максимум. Это зависит от пропускной способности самого КПП", - сказал он.

"Сегодня мы надеялись, что начался процесс [эвакуации], и что он будет осуществляться четко и в устойчивом режиме, но, к сожалению, возникла такая проблема, которую мы сейчас решаем", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что 10 ноября почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через "Рафах", но работа КПП была заблокирована. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
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