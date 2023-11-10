Блинкен назвал условия США по долгосрочному миру на Ближнем Востоке

В частности, по словам госсекретаря США, недопустимы насильственное перемещение палестинцев и использование Газы в качестве платформы для осуществления террористических и других атак по Израилю

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия, необходимые, по мнению американской администрации, для долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Никакого насильственного перемещения палестинцев. Никакого использования Газы в качестве платформы для осуществления террористических и других атак по Израилю. Никакого сокращения территории сектора Газа, а также приверженность единообразному управлению сектором Газа и Западным берегом палестинской администрацией", - сказал Блинкен, беседуя с журналистами в Нью-Дели. Он назвал перечисленные меры "базовыми принципами для достижения долгосрочного и устойчивого мира". "Эти и некоторые другие выдвинутые нами идеи, которые разделяют остальные, могут стать основой того, что нам необходимо сделать", - подчеркнул чиновник.

Блинкен отметил, что у США "есть конкретные планы, конкретные шаги" по наращиванию доступа к гуманитарной помощи в секторе Газа. Однако, по словам госсекретаря, "это всегда длительный процесс, который в настоящее время движется от достижения понимания, от соглашения к реализации".