Экс-глава МИД Румынии считает, что Молдавии следует отказаться от Приднестровья ради ЕС

По мнению Михая Рэзвана Унгуряну, Приднестровье "представляет собой балласт, токсичный элемент для молодой демократии за Прутом"

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Молдавии стоит отказаться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз. Такое мнение высказал бывший глава МИД Румынии Михай Рэзван Унгуряну в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его мнению, Приднестровье "представляет собой балласт, токсичный элемент для молодой демократии за Прутом".

"Когда в Кишиневе поймут, что иногда для того, чтобы пойти по верному пути, нужно принести жертвы, Приднестровье может стать [такой] жертвой <...>, - сказал Унгуряну. - Компенсацией может стать как можно более глубокая интеграция в контекст Евросоюза, что означает что угодно - от линий электропередач до газовых магистралей".

В настоящее время профессор истории в Бухарестском университете Михай Рэзван Унгуряну был министром иностранных дел (2004-2007 годы), директором Службы внешней разведки Румынии (2007-2012 годы и 2015-2016 годы) и премьер-министром (февраль - май 2012 года).