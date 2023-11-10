10 ноября, 16:41
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган выступит на саммите ОИС по урегулированию в Газе

Как сообщили в Анкаре, президент Турции посетит Эр-Рияд 11 ноября

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии, который будет посвящен поиску решений мирного урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом сообщила его администрация, отметив, что турецкий лидер выступит на мероприятии и проведет двусторонние встречи с лидерами стран-членов ОИС.

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"Президент Эрдоган посетит Эр-Рияд 11 ноября для участия в 8-м внеочередном саммите ОИС, созванном для обсуждения проблемы агрессии Израиля в Газе. <...> Представители стран исламского мира планируют обменяться на саммите идеями о конкретных шагах, которые следует принять в складывающейся ситуации. Президент Эрдоган выступит на саммите, также планируются двусторонние встречи с его участниками", - говорится в сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Эрдоган сообщил ранее журналистам своего пула, что основными в повестке саммита ОИС будут вопросы мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной и скорейшего прекращения огня как его основы. Он также выразил надежду, что решения встречи в Эр-Рияде "могут стать большим шагом для прекращения агрессии Израиля в Газе". 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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