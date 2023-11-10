10 ноября, 16:42
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС обвинило Израиль в более 1,1 тыс. массовых убийств палестинцев с начала эскалации

По словам члена руководства движения Басема Наима, в секторе Газа под завалами все еще находятся тысячи палестинцев, при этом более половины из них дети

РАБАТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильская армия совершила свыше 1 130 актов массового убийства палестинцев с момента эскалации конфликта 7 октября. Об этом заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

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"К настоящему моменту оккупационные силы (имеется в виду армия Израиля - прим. ТАСС) совершили более 1 130 актов массового убийства. Последнее из них произошло на трассе Салах-эд-Дин [в секторе Газа] против перемещенных лиц", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Наима, "в секторе Газа под завалами все еще находятся тысячи палестинцев, при этом более половины из них - это дети". Кроме того, "тысячи палестинских детей находятся под угрозой верной смерти из-за прекращения работы больниц".

"Более 135 медицинских центров, государственных и частных больниц стали целями ударов оккупанта", - отметил член руководства ХАМАС.

По данным Минздрава анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тыс. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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