10 ноября, 16:49

Пашинян встретился с прокурором Международного уголовного суда

В отношении Карима Ахмад Хана в РФ ранее было возбуждено уголовное дело

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ахмадом Ханом, в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщает пресс-служба главы кабмина.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ахмадом Ханом. Собеседники обсудили вопросы, связанные с международным правосудием и правом, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имеется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск. Позже в розыск объявлена Томоко Аканэ, председатель МУС Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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