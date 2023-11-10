10 ноября, 16:58

Молдавского оппозиционера Таубер могут лишить мандата депутата после финансовой проверки

Против занимавшей пост вице-председателя партии "Шор" ранее выдвинули обвинения в фальсификации финансовых отчетов

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Марина Таубер может быть лишена мандата депутата парламента после того, как Агентство неподкупности выявило финансовые нарушения у политика.

"В ходе контрольной проверки между расходами и доходами была обнаружена существенная разница на общую сумму в 324 814,17 лея (около $18 тыс.) между приобретенным имуществом, другими расходами и доходами, полученными в период с 01.08.2016 по 31.12.2018", - говорится в документе, опубликованном на сайте агентства. В нем также отмечается, что после подтверждения этих выводов в суде "полномочия Марины Таубер в качестве депутата парламента Республики Молдова должны быть прекращены".

Летом этого года против занимавшей пост вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Таубер были выдвинуты обвинения в фальсификации финансовых отчетов партии. Она была лишена депутатской неприкосновенности, а также находилась под арестом. Депутат заявляет о готовности сотрудничать со следствием для восстановления справедливости и считает, что за решением прокуратуры стоит контролирующая правительство и парламент Партия действия и солидарности.

Партия "Шор" выступала одним из главных организаторов массовых акций протеста оппозиции в Молдавии. В этом году власти Молдавии объявили партию угрозой национальной безопасности и она была признана незаконной. 

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Молдавия
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