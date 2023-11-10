В Пекине сообщили, что Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопросы отношений Китая и США

Председатель КНР с 14 по 17 ноября посетит США

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом обменяется с ним мнениями по вопросам, имеющим стратегическое значение для китайско-американских отношений. Об этом сообщил представитель МИД КНР, говорится на сайте ведомства. Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где проведет встречу, а также примет участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Главы двух государств проведут углубленное общение по вопросам, имеющим стратегическое, всеобъемлющее и фундаментальное значение для формирования китайско-американских отношений, а также по основным вопросам, касающимся мира и развития во всем мире", - сообщил представитель МИД Китая.

Эта встреча, напомнил он, станет первой личной встречей двух лидеров с момента их встречи в преддверии саммита "Группы 20" на индонезийском острове Бали в прошлом году.

Поездка Си Цзиньпина на саммит АТЭС, продолжил представитель внешнеполитического ведомства, отражает то большое значение, которое Китай придает Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. В условиях растущих факторов нестабильности и неопределенности в мировой экономике, отметил он, многие ожидают, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется экономическим двигателем глобального роста, при том, что АТЭС является ключевой платформой для экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью, в которой полностью изложит основные предложения Китая по углублению Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и стимулированию регионального и глобального роста", - заявил представитель МИД КНР.

"Мы надеемся, - подчеркнул он, - что все стороны вспомнят о том, что в первую очередь объединило страны и регионы Азиатско-Тихоокеанского региона, сосредоточат внимание на неотложных потребностях региона, углубят солидарность и сотрудничество, всесторонне и сбалансированно реализуют концепцию АТЭС "Путраджайя-2040" и будут работать над достижением положительных результатов встречи на высшем уровне".