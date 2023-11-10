Сроки окончания военных действий и президентские выборы. Ситуация вокруг Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что военные действия в стране "могут закончиться внезапно". Сравнив происходящее на Украине с забегом на 100 м, он предположил: "70 м мы уже пробежали, но последние 30 [м] будут самыми тяжелыми".

Офис президента Украины пообещал провести выборы, если они не будут оплачены из бюджета страны.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, а также отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении российскими войсками отражено 16 атак противника, в Запорожской области - 14 атак, на краснолиманском направлении - 9 атак подразделений ВСУ. На южнодонецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив три атаки противника. На всех направлениях за минувшую неделю ВСУ потеряли более 4825 бойцов, отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО РФ за неделю сбили 8 украинских боевых самолетов, 32 снаряда РСЗО HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 2 противокорабельные ракеты "Нептун", 2 управляемые авиационные бомбы JDAM. ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов ВСУ.

"Вибрация" доноров

Властям Украины пора осознать, что им не добиться победы над Россией на поле боя. Чем раньше это произойдет, тем скорее возникнут предпосылки для мирного урегулирования, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув решимость России достичь своих целей.

Комментируя заявления президента Владимира Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем, и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года, Песков отметил, что украинское руководство "отчаянно обещает" своим донорам успехи на поле боя, так как предыдущие обещания Зеленского не сбылись, поэтому "доноры волнуются и начинают вибрировать".

"Осталось 30 м"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что военные действия в стране "могут закончиться внезапно", но никто не знает, когда. Сравнив происходящее на Украине с забегом на 100 м, он высказал мнение, что "70 м мы уже пробежали, но последние 30 [м] будут самыми тяжелыми".

О президентских выборах

Ермак заявил, что выборы президента пройдут на Украине, как только появится возможность организовать их с учетом "четырех приоритетных условий": выборы должны быть признаны мировым сообществом как демократичные; находящиеся на передовой военнослужащие должны иметь возможность проголосовать; принять участие в выборах должны все выехавшие из страны; расходы на организацию и проведение голосования не будут покрываться из бюджета Украины.

Если партнеры Киева "придут и скажут", что помогут выполнить эти четыре условия, власти, особенно президент Зеленский, готовы "хоть сегодня" объявить о проведении выборов, сказал Ермак.

Коррупция на Украине

Высшее руководство Украины не является коррумпированным, и никто из зарубежных партнеров не ведет подобных разговоров, заявил глава офиса президента страны. Ермак отметил, что Украина не самое коррумпированное государство, а подобные утверждения, по его словам, "являются российским нарративом". Он признал, что "коррупция в стране существует, но с ней борются правоохранительные органы".

Обязательства Евросоюза

Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство указало, что по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.

Президент Украины сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос о том, как добиться самостоятельности в обеспечении страны снарядами, ракетами, беспилотниками и бронетехникой. На ставке также уточнили "планы и расчеты" для продолжения боевых действий, обсудили усиление системы ПВО подконтрольного Киеву города Херсона и другие вопросы.

Вето Венгрии

Правительство Венгрии не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также выступил против предоставления Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €50 млрд.

Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине, попросив правительства стран - членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, заявил журналистам один из чиновников ЕС, пообещав, что так или иначе Киев получит поддержку.

О мирном соглашении

Правительство Венгрии знает из дипломатических и разведывательных источников, что в марте 2022 года Украина отказалась заключить мирное соглашение с Россией по указанию США, заявил Орбан. Широкая общественность и "историки узнают об этом однажды", добавил он.

Позиция ЕС при заключении минских соглашений в 2015 году заключалась в том, что конфликт между двумя славянскими народами России и Украины "должен быть изолирован" и европейцы помогут его урегулировать. Но США "вступили в эту игру", взяв направление "на расширение и эскалацию конфликта, который приобретает все более глобальный характер", сказал Орбан.