10 ноября, 17:22

ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider

Бомбардировщик B-21 Raider. REUTERS/ David Swanson
Бомбардировщик B-21 Raider
© REUTERS/ David Swanson

Бомбардировщик совершил испытательный полет около Палмдейла, где проводилась его разработка компанией Northrop Grumman

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

"B-21 Raider находится на летных испытаниях", - приводит ее слова агентство Associated Press. Стефанек отметила, что испытания являются критически важным шагом в обеспечении "долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров".

Associated Press отмечает, что бомбардировщик совершил испытательный полет около Палмдейла (Калифорния), где проводилась его разработка компанией Northrop Grumman. ВВС США планируют ввести в эксплуатацию 100 таких самолетов как пилотируемой, так и беспилотной конфигурации. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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