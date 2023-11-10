10 ноября, 18:01
Военная операция на Украине

Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

Министерство обороны Литвы отметило, что так Вильнюс откликается на просьбы Киева о военной помощи

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Вильнюс передал Киеву пусковые установки для ракет средней дальности NASAMS, а также сопутствующее оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Закупленные Литвой пусковые установки будут интегрированы в систему управления огнем в дополнение к подаренному Украине США и Норвегией вооружению", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил, что так Вильнюс откликается на просьбы Киева о военной помощи. "Мы выслушиваем Украину и направляем помощь. Призываем к этому и других союзников", - заявил министр.

Договор, касающийся NASAMS, Литва подписала с норвежской стороной в июне. Тогда указывалось, что стоимость контракта составляет €9,8 млн.

Вильнюсом подготовлен план помощи Украине на период до 2026 года. Он предусматривает оказание военной помощи в размере €200 млн. С начала конфликта объем военных поставок Литвы на Украину превысил €1 млрд, что соответствует 1,2% валового внутреннего продукта балтийской республики. 

Теги:
УкраинаСШАЛитваВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация