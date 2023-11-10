Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

Министерство обороны Литвы отметило, что так Вильнюс откликается на просьбы Киева о военной помощи

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Вильнюс передал Киеву пусковые установки для ракет средней дальности NASAMS, а также сопутствующее оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

"Закупленные Литвой пусковые установки будут интегрированы в систему управления огнем в дополнение к подаренному Украине США и Норвегией вооружению", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил, что так Вильнюс откликается на просьбы Киева о военной помощи. "Мы выслушиваем Украину и направляем помощь. Призываем к этому и других союзников", - заявил министр.

Договор, касающийся NASAMS, Литва подписала с норвежской стороной в июне. Тогда указывалось, что стоимость контракта составляет €9,8 млн.

Вильнюсом подготовлен план помощи Украине на период до 2026 года. Он предусматривает оказание военной помощи в размере €200 млн. С начала конфликта объем военных поставок Литвы на Украину превысил €1 млрд, что соответствует 1,2% валового внутреннего продукта балтийской республики.