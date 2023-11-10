10 ноября, 18:10
Военная операция на Украине

Эстонская разведка сообщила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

Как отметил портал ERR, влияние на ход боевых действий оказывает наступившая распутица

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

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Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы РФ продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, из чего, как пишет портал, делается вывод о том, что "россияне завладели инициативой" на этих направлениях.

Центр обращает внимание, что влияние на ход боевых действий оказывает наступившая распутица. По оценке эстонских экспертов, в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, в связи с чем обе стороны "постараются усилить свои позиции перед наступлением зимы".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за период с 4 по 10 ноября российские войска "улучшили положение по переднему краю на отдельных участках" на купянском направлении и "заняли более выгодные рубежи и позиции" на южнодонецком направлении. 

Теги:
ЭстонияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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