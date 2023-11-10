Израиль сообщил о ранении пяти военных на границе с Ливаном

Наносятся ответные удары

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Трое израильских военных получили тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Ливана, еще двое пострадали после падения летательного аппарата, запущенного с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Трое военнослужащих Армии обороны Израиля были тяжело ранены после того, как по посту Армии обороны Израиля в районе Манары [населенный пункт на границе с Ливаном] на севере Израиля была запущена противотанковая ракета. Военнослужащие эвакуированы для оказания медицинской помощи, их семьи извещены", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в армии, "один военнослужащий Армии обороны Израиля был тяжело ранен и еще один получил ранения средней степени тяжести после падения враждебного летательного аппарата, проникшего на израильскую территорию из Ливана". Оба пострадавших также эвакуированы в госпиталь, указали в пресс-службе. Ранее армия сообщала о проникновении в воздушное пространство Израиля трех летательных аппаратов со стороны Ливана, один был перехвачен силами ПВО, два упали в приграничных районах.

"В ответ на запуски за прошедший день Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям [шиитской организации] "Хезболлах", - добавили в пресс-службе.