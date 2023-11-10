10 ноября, 18:25
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил о ранении пяти военных на границе с Ливаном

Наносятся ответные удары

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Трое израильских военных получили тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Ливана, еще двое пострадали после падения летательного аппарата, запущенного с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Трое военнослужащих Армии обороны Израиля были тяжело ранены после того, как по посту Армии обороны Израиля в районе Манары [населенный пункт на границе с Ливаном] на севере Израиля была запущена противотанковая ракета. Военнослужащие эвакуированы для оказания медицинской помощи, их семьи извещены", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в армии, "один военнослужащий Армии обороны Израиля был тяжело ранен и еще один получил ранения средней степени тяжести после падения враждебного летательного аппарата, проникшего на израильскую территорию из Ливана". Оба пострадавших также эвакуированы в госпиталь, указали в пресс-службе. Ранее армия сообщала о проникновении в воздушное пространство Израиля трех летательных аппаратов со стороны Ливана, один был перехвачен силами ПВО, два упали в приграничных районах.

"В ответ на запуски за прошедший день Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям [шиитской организации] "Хезболлах", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация