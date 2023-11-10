Асад прибыл в Эр-Рияд для участия в саммите ЛАГ по конфликту в Газе

Саммит состоится 11 ноября

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад прибыл в столицу Саудовской Аравии, где 11 ноября состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабской республики, размещенном в Telegram-канале.

"Президент Асад прибыл в аэропорт короля Халеда бен Абдель Азиза в Эр-Рияде для участия в чрезвычайном совещании на высшем уровне Лиги арабских государств, - указывается в документе. - На нем будет обсуждаться ситуация на оккупированных палестинских территориях и израильская агрессия против населения сектора Газа, в результате которой ежедневно гибнут и получают ранения сотни людей".

Как сообщила газета Al Watan, сирийского лидера сопровождает министр иностранных дел Фейсал Микдад, а также заместители главы МИД Бассам Саббаг и Айман Соусан, постпред Сирии при ЛАГ Хусам эд-Дин Аляа.

По сведениям издания, Асад из аэропорта направился в отель The Ritz-Carlton, где вместе с ним разместятся все остальные участники саммита.

19 мая сирийский лидер впервые с 2010 года принимал участие в саммите ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда. 7 мая Советом ЛАГ в Каире было принято решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе.

Членство Дамаска в Лиге было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошло на сближение с Сирией и оказало ей значительную гуманитарную помощь.