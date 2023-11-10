ООН не знает, используются ли в Газе запрещенные виды вооружений

Как заявили в организации, "настанет время, чтобы найти ответственных через различные механизмы"

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. ООН сейчас не располагает информацией о вооружениях, которые применяются в ходе израильско-палестинского конфликта, включая возможное использование запрещенных видов оружия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ему напомнили, что Израиль в ходе бомбардировок применяет различные виды вооружений и спросили, кто со стороны ООН документирует случаи использования запрещенного на международном уровне оружия, если они имеют место.

"У нас нет какой-либо осведомленности на этот счет, пока продолжаются военные действия. Как и в любом конфликте, думаю, настанет время, чтобы найти ответственных через различные механизмы", - ответил Дюжаррик.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда сообщил, что Палестина просит Международный уголовный суд заняться вопросом применения Израилем запрещенного оружия при бомбардировках анклава.