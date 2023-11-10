Воздушную тревогу объявили еще в четырех областях Украины

Предупреждения распространились на Днепропетровскую, Николаевскую, Полтавскую и Сумскую области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Полтавскую и Сумскую области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Ранее сирены сработали в Одесской и Харьковской областях. Тревога в Одесской области длилась более 20 минут, сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске.

В Харьковской области предупреждение об опасности не отменялось и действует уже более часа. Таким образом, в настоящее время сирены работают в пяти регионах страны.