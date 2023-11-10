10 ноября, 19:06
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

Среди подвергшихся атаке объектов были военные посты, склады оружия и разведывательная инфраструктура, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски в течение прошедшего дня истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удар по ряду террористических целей, принадлежащих террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Среди подвергшихся атаке объектов были военные посты, склады оружия и "разведывательная инфраструктура, способствовавшая "Хезболлах" в сборе информации и направлении терроризма против Израиля", указали военные. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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