Министр обороны Литвы пообещал Украине прислать экспертов по борьбе с коррупцией

Также Рустем Умеров сообщил, что Вильнюс передал Киеву две пусковые установки ЗРК NASAMS

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Литва готова направить на Украину советников для помощи "во внедрении реформ и борьбе с коррупцией". Об этом сообщило в Telegram-канале украинское военное ведомство по итогам встречи в Киеве министров обороны двух стран Рустема Умерова и Арвидаса Анушаукаса.

По данным пресс-службы, Умеров поблагодарил литовского коллегу "за готовность поддержать Украину и помочь специалистами и экспертизой". "Нам важен опыт литовских специалистов по созданию закупочных агентств - вооружения и нелетальной продукции, - добавил он. - Над полноценным запуском таких агентств сейчас работает команда министерства обороны".

Умеров также сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что Литва передала Украине две пусковые установки зенитного ракетного комплекса NASAMS, которые уже стоят на боевом дежурстве.

Ранее Анушаукас встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который по итогам встречи сообщил в Telegram-канале о желании получить еще и бронированные эвакуационные машины.