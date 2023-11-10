10 ноября, 20:04

Румыния получила от США 33 бронемашины и самолет C-130H Hercules

В дальнейшем Бухарест планирует приобрести у Вашингтона 54 танка Abrams M1A2

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. На этой неделе в Румынию прибыли 33 американские бронемашины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) и транспортный самолет C-130H Hercules. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

"Министр обороны приветствует последние поставки американской боевой техники. В четверг, 9 ноября, в страну прибыли 33 бронемашины JLTV для сил специальных операций. Сегодня, 10 ноября, на 90-ю авиабазу Отопень прибыл второй самолет C-130H Hercules", - говорится в сообщении. Первый самолет C-130H Hercules, бесплатно переданный Соединенными Штатами, поступил на вооружение ВВС Румынии в сентябре.

Ведомство также сообщило о планах закупки американских танков. "Министерство обороны приветствует <...> уведомление Конгресса США о продаже Румынии 54 боевых танков Abrams M1A2 в варианте SEPv3, 12 модификаций танковых шасси, боеприпасов и учебных тренажеров", - говорится в сообщении. 

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