WSJ: в США все больше стали доверять сообщениям палестинцев о количестве погибших в Газе

Как отмечает издание, администрация американского президента Джо Байдена в начале эскалации конфликта называла эти цифры "ненадежными"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США все больше доверяет сообщениям органов здравоохранения в секторе Газа о количестве погибших в анклаве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон собрал некоторые сведения о последствиях израильских бомбардировок Газы, но их недостаточно, что подтвердить данные палестинцев или сделать собственный вывод об общих потерях. Однако американское разведывательное сообщество все больше уверено, что информация о погибших, представленная палестинцами, "примерно точна".

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена в начале эскалации конфликта называла эти цифры "ненадежными", но в последнее время перестало опровергать эти данные.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава информировал, что число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 10 569. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в секторе Газа также сообщил, что в анклаве прекратили работу 18 больниц, ситуация в медучреждениях катастрофическая, особенно в северных районах.