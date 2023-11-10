США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ в связи с СВО

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен отметила, что у Вашингтона есть свидетельства того, что китайские фирмы и финансовые институты оказывают помощь российскому ОПК

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов предупредила Китай о возможности применения дальнейших санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением СВО, заявила министр финансов Джанет Йеллен, выступая в Сан-Франциско (штат Калифорния) по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Ее выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы [китайские] компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это. Особенно когда мы в состоянии предоставить информацию", - сказала она.

"Мы видим свидетельства того, что китайские фирмы - я, конечно, не говорю, что с ведома китайского правительства, - но некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке этого оборудования и материалов в Россию. А также того, что некоторые финансовые учреждения могут быть вовлечены в процесс оказания содействия этому потоку", - утверждала министр.

По ее словам, американское правительство обеспокоено тем, что, "несмотря на санкционные программы" Запада, "оборудование, критически важное для военных усилий России", обходит такие ограничения и приобретается Москвой. "И мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное, чтобы пресечь этот поток материалов <...>", - заявила Йеллен. В связи с этим она напомнила, что Вашингтон ранее уже пользовался механизмом односторонних санкций в отношении китайских фирм, которые, по версии американской администрации, могли своими поставками в Россию способствовать проведению СВО.

Экономические связи США и КНР

Также Йеллен сообщила, что Китай обещает расширить в перспективе американским фирмам доступ к своему рынку.

"Что касается доступа к рынку, американские компании имеют хороший доступ к рынку во многих секторах. Китайская сторона заявила о своем намерении со временем предоставить дополнительный доступ к рынкам в других сферах", - сказала Йеллен.

Глава Минфина США отметила, что некоторые элементы политики Китая в отношении компаний из Соединенных Штатов вызывают беспокойство у американских фирм. "Американские компании обеспокоены тем, что иногда кажется произвольными действиями со стороны Китая, направленными против фирм, которые вызывают озабоченность", - сказала она.

Министр финансов добавила, что Соединенные Штаты пытаются углубить с КНР понимание целей обеих стран в экономике, чтобы стабилизировать экономические связи.

По словам Йеллен, США стремятся к "стабилизации отношений с Китаем за счет понимания целей обеих стран и инструментов, имеющихся у них для достижения этих целей". "Попытки обсудить и углубить понимание того, в чем заключаются наши цели и какими инструментами мы располагаем, являются основой для того, чтобы стабилизировать обстановку и дать компаниям более глубокое понимание, чтобы они могли принимать умные и взвешенные решения", - заявила глава американского Минфина.

Йеллен выразила мнение, что "в ряде случаев правительство [КНР] и китайский бизнес не ожидали действий, предпринятых США". "Думаю, что США, американские компании так же оценивают действия китайской стороны", - отметила она.

По ее словам, Соединенные Штаты "не хотят, чтобы американские частные фирмы разрывали связи с Китаем". "Общее желание США и Китая заключается в том, чтобы создать ровное игровое поле, а также непрерывные, значительные и выгодные для обеих сторон экономические связи", - отметила глава Минфина США.