Венесуэла призвала ООН следовать Женевскому соглашению в территориальном споре с Гайаной

Действия Гайаны и Южного командования ВС США и выдача концессий на не делимитированных с Венесуэлой морских участках являются угрозой миру и стабильности в Карибском бассейне, заявили в МИД Боливарианской Республики

КАРАКАС, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы призывает Организацию Объединенных Наций придерживаться Женевского соглашения 1966 года и отвергает передачу территориального спора с Гайаной на рассмотрение Международного суда ООН.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает приписываемые генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявления, которые призваны снять с себя ответственность за напряженность, вызванную Гайаной в связи с территориальным спором вокруг Гайаны-Эссекибо", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на сайте ведомства.

МИД Венесуэлы "напоминает генеральному секретарю и международному сообществу, что 25 февраля 2018 года Венесуэла указывала на необходимость соблюдения Женевского соглашения 1966 года". Несмотря на это, без согласия одной из сторон рассмотрение территориального спора было передано Международному суду ООН, что "использовано Гайаной для отказа от прямого дипломатического диалога и принятия незаконных решений, угрожающих миру и стабильности в карибском регионе", говорится в заявлении МИД.

"Действия Гайаны в соучастии с Южным командованием ВС США и выдача концессий на не делимитированных с Венесуэлой морских участках представляют собой серьезную угрозу миру и стабильности в Карибском бассейне", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Венесуэлы. В документе содержится настоятельный призыв к властям Гайаны "начать прямые переговоры", которые "позволят разрешить территориальный конфликт мирным путем, как это предусмотрено Женевским соглашением".

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане - по поддельным географическим картам. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, не признает юрисдикцию Международного суда ООН по территориальному конфликту и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено после провозглашения независимости этой страны Женевским соглашением от 1966 года.