Заседание СБ ООН по Ближнему Востоку началось с минуты молчания

Так члены Совета Безопасности почтили память всех мирных жителей, погибших с начала обострения конфликта

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в начале заседания по ситуации на Ближнем Востоке почтил минутой молчания память всех гражданских лиц, которые погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта.

После начала заседания постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, чья страна в ноябре исполняет функции председателя Совбеза, по запросу ОАЭ предложил всем участникам заседания "встать и почтить минутой молчания память граждан Израиля и других государств, погибших 7 октября в Израиле, и всех мирных жителей Палестины, погибших на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме", а также сотрудников ООН и журналистов, погибших в анклаве. Предложение было поддержано всеми участниками заседания.