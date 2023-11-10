Глава ВОЗ указал на необходимость реформы СБ ООН

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что Совет Безопасности не может добиться мира в Газе

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН не может достичь мира в Газе, что доказывает необходимость его реформирования. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Совет был создан для достижения мира и безопасности. Но этот кризис [в секторе Газа] еще раз подчеркивает необходимость реформы Совета Безопасности <...>. Я уже давно придерживаюсь мнения, что СБ больше не служит той цели, ради которой он был создан <...>. Чтобы оставаться авторитетной и актуальной силой в нашем мире, государства-члены, особенно постоянные члены совета, должны серьезно отнестись к необходимости реформировать его", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 избираются в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.