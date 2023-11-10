10 ноября, 20:56
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ поставила в Газу 63 тонны медицинского оборудования

Как отметил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, этого не хватает для того, чтобы удовлетворить нужды населения анклава

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила 63 тонны медицинского оборудования и материалов в сектор Газа с 21 октября, однако это даже близко не отвечает нуждам населения анклава. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"ВОЗ участвовала в отправке 21 октября первого конвоя помощи в Газу через [контрольно-пропускной пункт] "Рафах". С тех пор мы доставили 63 метрические тонны специализированного медицинского оборудования и материалов, которые необходимы работникам сферы здравоохранения, чтобы спасать жизни, которые необходимы также больницам, которые расположены к северу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС). Но это даже близко не соответствует требуемым масштабам", - сказал он.

Директор ВОЗ добавил, что "лишь 650 из ожидаемых 10 тыс. грузовиков" смогли доставить гуманитарную помощь в сектор Газа с 21 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
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