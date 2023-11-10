Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря

В состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, добавил Шарль Мишель

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Китай 7-8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

"У нас будет двусторонний саммит с председателем КНР [Си Цзиньпином] и его командами, он пройдет в Китае 7 и 8 декабря", - сказал Мишель. Он уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мишель подчеркнул, что Европейский совет на протяжении нескольких месяцев готовил общую позицию, которую он будет продвигать от имени ЕС. По словам Мишеля, это "взвешенная позиция", основанная на стремлении Европы поддерживать отношения с Китаем. Брюссель намерен "отстаивать свои экономические интересы, уравновешивая отношения в контексте поставок определенной продукции из КНР", добавил он.

"С другой стороны, мы стремимся сотрудничать с Китаем по глобальным вопросам вроде изменения климата, а также по геополитическим темам. Мы хотим побудить Китай играть более вовлеченную роль, чтобы он больше использовал свое влияние на Россию", - пояснил глава Евросовета.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены в декабре отправиться в Китай для встречи с представителями его руководства. При этом, как подчеркивает агентство, Пекин пока не подтверждал дату и место проведения мероприятия. Одной из наиболее важных тем для обсуждения, вероятно, станет проводимое ЕС расследование, касающееся субсидий для производителей китайских электромобилей, передает Bloomberg.

В сентябре Евросовет заявил по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита Группы двадцати в Индии, что ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР состоялся в 2019 году.