В Эр-Рияде пройдет экстренное заседание Совета Лиги арабских государств

Участники встречи обсудят представленную Палестиной резолюцию, призывающую международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить боевые действия в анклаве

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) состоится в субботу в Эр-Рияде. Участники встречи обсудят ситуацию в секторе Газа, процесс освобождения заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, а также возможные политические меры воздействия на Израиль.

Инициатива проведения заседания на высшем уровне принадлежит руководству Саудовской Аравии и президенту Палестины Махмуду Аббасу, который ранее обратился к лидерам арабских стран с призывом созвать экстренный саммит, чтобы "остановить израильскую агрессию". Как заявил помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки в интервью газете Asharq Al-Awsat, региональная организация намерена "выразить твердую арабскую позицию в поддержку прав палестинцев и передать миру послание, подтверждающее необходимость политического решения конфликта".

По его словам, лидеры арабских стран, в частности, должны обсудить создание международного механизма для мониторинга военных преступлений, совершаемых армией Израиля в секторе Газа. Помощник генсека также отметил, что Совет ЛАГ рассмотрит представленную Палестиной резолюцию, призывающую международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить боевые действия в анклаве.

В пятницу министры иностранных дел стран - членов организации провели в Эр-Рияде подготовительную встречу. По ее итогам принято заявление, которое, как предполагается, будет взято за основу резолюции Совета ЛАГ. В документе говорится, что организация намерена задокументировать доказательства военных преступлений, совершенных армией Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, и передать их в органы международной уголовной юстиции.

Министры также отвергли любые международные соглашения, которые исключают управление сектором Газа Палестинской национальной администрацией после окончания конфликта. На встрече, которая прошла в преддверии заседания Совета ЛАГ на высшем уровне, была сформулирована коллективная арабская позиция в отношении военных действий Израиля против палестинского народа. В частности, главы внешнеполитических ведомств осудили "израильскую оккупацию и ее агрессию против сектора Газа" и призвали привлечь ее "к ответственности за преступления против палестинского народа".

В предстоящем заседании Совета ЛАГ примет участие президент Сирии Башар Асад - во второй раз после решения вернуть республике ее место в региональном сообществе. 19 мая сирийский лидер впервые с 2010 года посетил саммит ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.