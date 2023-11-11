Неделя АТЭС начинается в Сан-Франциско, в центре внимания торговля и связи США и Китая

В рамках саммита 15 ноября ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 11 ноября. /ТАСС/. Неделя мероприятий форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается в субботу в Сан-Франциско (штат Калифорния). Они будут касаться торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций.

Основной темой заседаний по линии АТЭС в 2023 году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех". Это включает в себя, по мнению американской стороны, обеспечение "взаимных связей, инноваций и инклюзивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Одним из наиболее ожидаемых событий в период проведения мероприятий АТЭС будет двусторонняя встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на полях саммита в Сан-Франциско.

Ключевые события

12 и 13 ноября запланированы совещания представителей финансовых ведомств, включая министров, нескольких стран - участниц форума. По их итогам ожидается пресс-конференция. 14 и 15 ноября встретятся руководители внешнеполитических и торговых ведомств некоторых входящих в АТЭС стран и территорий. Встречи глав государств, как ожидается, состоятся 16 и 17 ноября. Полный список участников саммита организаторы пока не публикуют. Белый дом ранее заявил, что Байден приедет на форум.

В течение недели в Сан-Франциско также состоится серия совещаний и брифингов должностных лиц, на которых подведут итоги работы по линии АТЭС за год. Ее вели, в частности, на встречах, состоявшихся в последние несколько месяцев в Сиэтле (штат Вашингтон), Детройте (штат Мичиган), Палм-Спрингс (штат Калифорния) и Гонолулу (штат Гавайи).

14-16 ноября в Сан-Франциско пройдет деловой форум АТЭС. Ожидается, что в нем примут участие сотни глав и представителей крупных компаний, включая Google, Microsoft, Pfizer, Visa, Johnson & Johnson и General Motors. Они обсудят, в частности, "глобальные вызовы и возможности, формирующие тенденции в регионе в экономической, экологической и социальной сферах".

По сведениям источников агентства Reuters, администрация США рассчитывает во время форума привлечь внимание к прогрессу в работе в рамках Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). О ее запуске Байден заявил ранее во время визита в Японию. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Основная часть мероприятий по линии АТЭС пройдет в Москоне-центре. Эта крупнейшая выставочная площадка Сан-Франциско находится в северо-восточной части города. По данным местных властей, начавшийся форум станет самым крупным международным мероприятием в городе с 1945 году. Тогда состоялась Сан-Францисская конференция, на которой обсуждали цели и принципы работы Организации Объединенных Наций.

Участие России

Как сообщил на этой неделе американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС, вашингтонская администрация передала приглашения на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума, включая Россию.

Делегацию России на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что Вашингтон до сих пор не выдал визы всем представителям делегации РФ для участия в саммите.

В 2022 году Россию на форуме АТЭС в Бангкоке представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2020 и 2021 годах саммиты были организованы в онлайн-формате из-за пандемии, президент РФ Владимир Путин выступал на них по видеосвязи. В 2019 году встреча на высшем уровне должна была состояться в Чили, но была отменена из-за внутриполитической ситуации в стране. Еще годом ранее саммит прошел очно в Папуа - Новой Гвинее, Россию представлял на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев.

Связи США и Китая

Как заявила американская сторона, Байден и Си Цзиньпин обсудят на встрече на полях саммита в Сан-Франциско вопросы двусторонних отношений, а также темы, касающиеся "глобальной и транснациональной" повестки. "США и Китай как две страны, у которых есть интересы по всему миру, ответственны за то, чтобы обсуждать подобные вопросы, касаются ли они Ближнего Востока или России и Украины", - отметил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов. На нем уточнили, что американский лидер намерен затронуть на встрече в том числе тему развития отношений России и КНДР.

Американский портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Байден и Си Цзиньпин намерены по итогам консультаций объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран. По сведениям телеканала NBC, американская сторона рассчитывает на достижение договоренностей, касающихся сотрудничества в борьбе с оборотом синтетического опиоида фентанила. Его употребление в США приняло характер эпидемии.

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг встретилась в Сан-Франциско с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Она заверила, что Соединенные Штаты стремятся к "здоровым экономическим отношениям с Китаем". Вместе с тем Йеллен подчеркнула, что США продолжат принимать меры в интересах национальной безопасности в контексте экономических связей между двумя странами.

Итоговое заявление

Мюррей ранее допустил, что итоговые декларации саммита в Сан-Франциско могут не принять из-за разногласий относительно Украины. Он отметил, что США стремятся "достичь консенсуса, чтобы были приняты два документа - на уровне лидеров стран и на уровне министров". Дипломат признал, что "с этим есть определенные трудности".

На предыдущем саммите АТЭС, который состоялся в ноябре 2022 года в Бангкоке, была принята итоговая декларация. В ней, в частности, говорилось, что большинство участников лидерской встречи форума осуждают проведение РФ специальной военной операции на Украине, но признают "наличие других мнений и оценок" ситуации.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

США передадут председательство в АТЭС Перу.