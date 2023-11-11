10 ноября, 21:14
Саммит АТЭС

Неделя АТЭС начинается в Сан-Франциско, в центре внимания торговля и связи США и Китая

В рамках саммита 15 ноября ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 11 ноября. /ТАСС/. Неделя мероприятий форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается в субботу в Сан-Франциско (штат Калифорния). Они будут касаться торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций.

Основной темой заседаний по линии АТЭС в 2023 году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех". Это включает в себя, по мнению американской стороны, обеспечение "взаимных связей, инноваций и инклюзивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Одним из наиболее ожидаемых событий в период проведения мероприятий АТЭС будет двусторонняя встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на полях саммита в Сан-Франциско.

Ключевые события

12 и 13 ноября запланированы совещания представителей финансовых ведомств, включая министров, нескольких стран - участниц форума. По их итогам ожидается пресс-конференция. 14 и 15 ноября встретятся руководители внешнеполитических и торговых ведомств некоторых входящих в АТЭС стран и территорий. Встречи глав государств, как ожидается, состоятся 16 и 17 ноября. Полный список участников саммита организаторы пока не публикуют. Белый дом ранее заявил, что Байден приедет на форум.

В течение недели в Сан-Франциско также состоится серия совещаний и брифингов должностных лиц, на которых подведут итоги работы по линии АТЭС за год. Ее вели, в частности, на встречах, состоявшихся в последние несколько месяцев в Сиэтле (штат Вашингтон), Детройте (штат Мичиган), Палм-Спрингс (штат Калифорния) и Гонолулу (штат Гавайи).

14-16 ноября в Сан-Франциско пройдет деловой форум АТЭС. Ожидается, что в нем примут участие сотни глав и представителей крупных компаний, включая Google, Microsoft, Pfizer, Visa, Johnson & Johnson и General Motors. Они обсудят, в частности, "глобальные вызовы и возможности, формирующие тенденции в регионе в экономической, экологической и социальной сферах".

По сведениям источников агентства Reuters, администрация США рассчитывает во время форума привлечь внимание к прогрессу в работе в рамках Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). О ее запуске Байден заявил ранее во время визита в Японию. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Основная часть мероприятий по линии АТЭС пройдет в Москоне-центре. Эта крупнейшая выставочная площадка Сан-Франциско находится в северо-восточной части города. По данным местных властей, начавшийся форум станет самым крупным международным мероприятием в городе с 1945 году. Тогда состоялась Сан-Францисская конференция, на которой обсуждали цели и принципы работы Организации Объединенных Наций.

Участие России

Как сообщил на этой неделе американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС, вашингтонская администрация передала приглашения на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума, включая Россию.

Делегацию России на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что Вашингтон до сих пор не выдал визы всем представителям делегации РФ для участия в саммите.

В 2022 году Россию на форуме АТЭС в Бангкоке представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2020 и 2021 годах саммиты были организованы в онлайн-формате из-за пандемии, президент РФ Владимир Путин выступал на них по видеосвязи. В 2019 году встреча на высшем уровне должна была состояться в Чили, но была отменена из-за внутриполитической ситуации в стране. Еще годом ранее саммит прошел очно в Папуа - Новой Гвинее, Россию представлял на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев.

Связи США и Китая

Как заявила американская сторона, Байден и Си Цзиньпин обсудят на встрече на полях саммита в Сан-Франциско вопросы двусторонних отношений, а также темы, касающиеся "глобальной и транснациональной" повестки. "США и Китай как две страны, у которых есть интересы по всему миру, ответственны за то, чтобы обсуждать подобные вопросы, касаются ли они Ближнего Востока или России и Украины", - отметил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов. На нем уточнили, что американский лидер намерен затронуть на встрече в том числе тему развития отношений России и КНДР.

Американский портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Байден и Си Цзиньпин намерены по итогам консультаций объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран. По сведениям телеканала NBC, американская сторона рассчитывает на достижение договоренностей, касающихся сотрудничества в борьбе с оборотом синтетического опиоида фентанила. Его употребление в США приняло характер эпидемии.

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг встретилась в Сан-Франциско с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Она заверила, что Соединенные Штаты стремятся к "здоровым экономическим отношениям с Китаем". Вместе с тем Йеллен подчеркнула, что США продолжат принимать меры в интересах национальной безопасности в контексте экономических связей между двумя странами.

Итоговое заявление

Мюррей ранее допустил, что итоговые декларации саммита в Сан-Франциско могут не принять из-за разногласий относительно Украины. Он отметил, что США стремятся "достичь консенсуса, чтобы были приняты два документа - на уровне лидеров стран и на уровне министров". Дипломат признал, что "с этим есть определенные трудности".

На предыдущем саммите АТЭС, который состоялся в ноябре 2022 года в Бангкоке, была принята итоговая декларация. В ней, в частности, говорилось, что большинство участников лидерской встречи форума осуждают проведение РФ специальной военной операции на Украине, но признают "наличие других мнений и оценок" ситуации.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

США передадут председательство в АТЭС Перу. 

Теги:
СШАРоссияКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация