Постпред Израиля заявил, что многие сотрудники БАПОР в секторе Газа являются членами ХАМАС

Палестинское движение контролирует каждый аспект жизни анклава, подчеркнул Гилад Эрдан

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Многие сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), находящиеся в секторе Газа, являются членами палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"ХАМАС контролирует каждый аспект жизни сектора Газа. Многие сотрудники БАПОР являются членами ХАМАС", - сказал он в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН.

Помимо этого, Эрдан обвинил ООН и ее представителей в том, что озвучиваемые ими данные "не отражают ситуацию на земле". "Дипломатическая учтивость требует от нас благодарить их за проделанную работу, однако, к сожалению, они распространяют ложь, полностью оторванную от реальности", - сказал постпред Израиля, также утверждая, что всемирная организация получает всю информацию о ситуации в секторе Газа от ХАМАС.

Ранее Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности после того, как ее Генассамблея приняла ближневосточную резолюцию, отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, постпред потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после того, как он заявил, что однозначно осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".