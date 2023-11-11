10 ноября, 21:17

Посол РФ заявил о намерении Южного Судана стать членом БРИКС

Вопрос о подаче запроса на вступление в организацию в процессе изучения, уточнил Чол Тонг Маяй Джанг

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Южный Судан заинтересован в присоединении к БРИКС, вопрос о подаче заявки на вступление в организацию изучается. Об этом заявил в интервью ТАСС посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о подаче Южным Суданом запроса на вступление в БРИКС, посол указал: "Этот вопрос изучается". Он добавил, что запрос будет направлен "в установленном порядке". "Сначала данный вопрос должен быть рассмотрен соответствующим институтом. И после этого, конечно, официальный запрос будет направлен в БРИКС. После того, как он будет изучен соответствующим институтом правительства", - резюмировал дипломат.

Посол в этой связи также отметил, что с учетом текущей геополитической ситуации в мире "большинство государств, которые называли странами третьего мира, рассматривают БРИКС как хороший вариант". "Потому что условия в БРИКС в том виде, в котором они есть, кажутся более привлекательными", - констатировал он.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что даже большая часть ближневосточных стран, являющихся западными союзниками, "уже выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС". "Саудовская Аравия, которая является очень близким союзником США, теперь является членом БРИКС, - подчеркнул он. - Это значит, что есть что-то, что заставляет людей искать прибежище, где-то укрыться".

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск. 

Теги:
РоссияЮжный Судан
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