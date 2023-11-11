10 ноября, 21:12,
обновлено 10 ноября, 21:28

Совет МВФ должен утвердить достигнутые с Украиной договоренности на транш в $900 млн

В рамках второго обзора экономики страны фонд и Киев достигли предварительных соглашений

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом говорится в письменном заявлении МВФ.

Финансовое учреждение сообщило о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом постановленных фондом целей на конец сентября. "Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров [МВФ] возможности выделить транш в размере около $900 млн", - отмечается в документе. Совет должен окончательно утвердить достигнутые договоренности и выделение Киеву транша. 

Теги:
Украина
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