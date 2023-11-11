10 ноября, 21:20

Глава Минфина США планирует посетить Китай в 2024 году

Джанет Йеллен добавила, что встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Сан-Франциско прошли продуктивно

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует визит в КНР в следующем году. Об этом она сообщила, выступая в пятницу в Сан-Франциско (штат Калифорния) по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Выступление Йеллен транслировали американские новостные телекомпании.

"На следующей неделе мы будем председательствовать, а Китай примет участие во встрече министров финансов и лидеров АТЭС [Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества]. Вице-премьер Хэ [Лифэн] сказал мне, что приветствует мой ответный визит в Китай, и я с нетерпением жду поездки в следующем году", - отметила Йеллен.

Глава Минфина США добавила, что встречи в Сан-Франциско прошли продуктивно. "Моя поездка в Китай способствовала продвижению наших усилий, направленных на то, чтобы поставить отношения США и КНР на более прочное основание. Прошедшие два дня встреч в Сан-Франциско стали еще одним шагом вперед. Я уверена, что наши дискуссии также помогли заложить основу для продуктивной встречи президента [США Джо] Байдена и председателя [КНР] Си [Цзиньпина]", - сказала она. 

Теги:
СШАКитайЙеллен, Джанет
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