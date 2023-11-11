Палестинский дипломат заявил, что гумпомощи в Газе недостаточно для спасения жизней

По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, Израиль пропускает малое количество грузовиков с помощью "для вида"

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Гуманитарной помощи, которая поступает в сектор Газа на грузовиках через контрольно-пропускной пункт "Рафах", недостаточно, чтобы спасти жизни палестинцев. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"За 30 дней в Газу въехало всего около 100 грузовиков, а погибло в 10 раз больше человек. Израиль разрешает такое количество грузовиков только для вида <...>, но этого недостаточно для спасения жизней. Израиль проводит воображаемые гуманитарные паузы, единственная цель которых - заставить людей бежать, а не предложить им какое-то облегчение", - отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что около сотни грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно прибывает в сектор Газа, в ближайшее время их количество увеличится до 150. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что в определенные дни выполнять заданные цели по доставке гуманитарной помощи не удастся.