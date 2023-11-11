США пока не видят продвижения по вопросу заложников в Газе

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд отметил, что Вашингтон работает над этим вопросом

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. США пока не видят пути продвижения вперед по вопросу освобождения заложников в секторе Газа, но продолжают работать над этим. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"К сожалению, у нас пока нет продвижения вперед по вопросу освобождения заложников, но мы очень усердно работаем над этим. И если это произойдет, то даже возможность безопасного перемещения заложников по полю боя потребует времени", - отметил дипломат.

"Мы считаем, что [гуманитарная] пауза также была бы полезна в этом контексте", - добавил Вуд.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц информировала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикалами. По данным издания, чуть меньше половины из 240 заложников - гражданские лица, если сторонам удастся заключить крупное соглашение, то эти заложники будут освобождены. Как отмечают источники, согласно одному из обсуждаемых вариантов, ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, уточняет чиновник.

Как отмечает издание, посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.