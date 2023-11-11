10 ноября, 21:24
Палестино-израильский конфликт

МИД Израиля подтвердил, что число жертв атаки 7 октября пересмотрено до 1,2 тыс.

Эта цифра не окончательная, уточнил официальный представитель ведомства Лиор Хаят

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля пересмотрели число жертв вооруженного нападения на страну, совершенного 7 октября сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС, до 1,2 тыс. Это подтвердил корреспонденту ТАСС официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

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"Новая оценка - 1,2 тыс. [погибших], но это не окончательная цифра", - сообщил он.

Ранее долгое время израильская сторона официально сообщала о 1,4 тыс. погибших.

Утром 7 октября вооруженные сторонники ХАМАС атаковали населенные пункты на юге Израиля, расположенные у границы с сектором Газа, в результате чего было убито и похищено множество людей, включая детей, женщин и стариков. Помимо этого, они взяли в заложники порядка 240 человек, которые до сих пор удерживаются в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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