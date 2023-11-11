10 ноября, 21:23,
обновлено 10 ноября, 21:41
Палестино-израильский конфликт

Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по Газе, не имеют оправдания

Президент Франции отметил, что единственный выход из сложившейся ситуации - это объявление гуманитарной паузы и дальнейшее прекращение огня

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и "не имеют оправдания". Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон.

По его словам, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации "нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация