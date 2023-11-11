Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по Газе, не имеют оправдания

Президент Франции отметил, что единственный выход из сложившейся ситуации - это объявление гуманитарной паузы и дальнейшее прекращение огня

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и "не имеют оправдания". Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон.

По его словам, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации "нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь".