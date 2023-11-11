10 ноября, 21:29
Палестино-израильский конфликт

Постпред ОАЭ при ООН: в Газе врачи в средневековых условиях лечат раны от оружия XXI века

Лана Заки Нусейба также сообщила, что в анклаве кесарево сечение проводится без анестезии

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Извращенность ситуации в секторе Газа заключается в том, что врачи в анклаве вынуждены лечить в условиях, напоминающих Средневековье, раны, нанесенные Израилем самым технологически совершенным оружием XXI века. Об этом заявила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

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"Женщины рожают в самых антисанитарных условиях, известных человечеству, без лекарств, а кесарево сечение проводится без анестезии. Извращенная реальность в Газе заключается в том, что раны, нанесенные самым технологически совершенным оружием XXI века, лечатся в условиях, напоминающих Средневековье", - сказала она.

"Не может быть никаких сомнений в том, что нападения Израиля в целях обеспечения своей безопасности непропорциональны, жестоки и бесчеловечны, и мы осуждаем их", - заключила Нусейба. 

Теги:
ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраиль
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